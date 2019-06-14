Хто пройде в нову Раду: в Комітеті виборців дали прогноз

Якщо вибори до Верховної Ради України відбудуться не в липні, а в жовтні, як було заплановано раніше, розклад сил в новому парламенті буде іншим.

Таку думку висловила заступник генерального директора Комітету виборців України Наталія Линник. За її словами, якщо вибори будуть відкладені і пройдуть в термін, 27 жовтня, туди пройдуть політичні сили, які зараз перебувають тільки на старті.

"Це ті політичні сили, які тільки заявили про своє створення, наприклад, політсила прем'єр-міністра Гройсмана. Або, якщо ще більше радикалізуються противники РФ в Україні, якщо будуть розцінювати дії нової влади як недостатньо проукраїнські, наберуть більше голосів радикальні партії, як "Свобода", – зазначила вона.

За оцінками Линник, якщо вибори відбудуться в жовтні, явка буде в районі 60%, а якщо влітку – 45-50%.

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