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10 вересня • оновлено в 06:49
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Хто повернеться в ''Орел і Решка'', навіщо рекламують Фреймут і про що попередили Зеленського: огляд новин українського ТБ

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Найгарячіші новини українського телебачення, про які не розкажуть інші ЗМІ, в традиційному огляді Юлії Крапівіної.

Стало відомо на чому тримаються рейтинги проекту “Танці з зірками”, який канал знав про звільнення полонених українців раніше за інших, та на якому каналі зробили попередження президенту України Володимиру Зеленському?

Ми дізнались про те, хто з ведучих повернеться в проект "Орел і Решка" у новому сезоні, який цієї осені стане двадцять другим.

Де телеканал Інтер знайшов місце для реклами нового проекту з Ольгою Фреймут та романом Кадеміним "Роман з Ольгою".

А також, ТОП-5 YouTube-каналів програм українського телебачення від Юлії Крапівіної.

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