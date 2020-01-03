Хто має право на дві пенсії в Україні: експерт пояснив законність виплат

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував заяви голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової (фракція "Слуга народу"), що пенсіонери в Криму і ОРДЛО мають право на дві виплати – як від окупантів, так і від України.

"На жаль, в черговий раз бачу, що" змішалися в купу коні, люди ". Справа в тому, що жителі Криму і жителі окупованого Донбасу з юридичної точки зору знаходяться в різних статусах. Жителів Криму Росія офіційно визнала своїми громадянами – незалежно від того, було у людини бажання чи ні. Тому жителі Криму, як громадяни Росії, отримують російську пенсію. Людина може отримувати офіційну пенсію тільки від однієї держави.

Що стосується жителів Донбасу – то не всі, але більшість з них отримують не пенсію РФ, а "матеріальну допомогу". З юридичної точки зору – це різні речі. Крім того, жителі Донбасу залишаються громадянами України, вони не є громадянами РФ. Тому у них є повне юридичне право отримувати пенсію з боку України", - заявив Тука.

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