Головна Новини
3 січня • оновлено в 12:19
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Хто має право на дві пенсії в Україні: експерт пояснив законність виплат

146
Читати матеріал російською

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував заяви голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової (фракція "Слуга народу"), що пенсіонери в Криму і ОРДЛО мають право на дві виплати – як від окупантів, так і від України.

"На жаль, в черговий раз бачу, що" змішалися в купу коні, люди ". Справа в тому, що жителі Криму і жителі окупованого Донбасу з юридичної точки зору знаходяться в різних статусах. Жителів Криму Росія офіційно визнала своїми громадянами – незалежно від того, було у людини бажання чи ні. Тому жителі Криму, як громадяни Росії, отримують російську пенсію. Людина може отримувати офіційну пенсію тільки від однієї держави.

Що стосується жителів Донбасу – то не всі, але більшість з них отримують не пенсію РФ, а "матеріальну допомогу". З юридичної точки зору – це різні речі. Крім того, жителі Донбасу залишаються громадянами України, вони не є громадянами РФ. Тому у них є повне юридичне право отримувати пенсію з боку України", - заявив Тука.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Георгій Тука
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини