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Хто буде працювати в Україні: експерт дав невтішний прогноз з трудової міграції

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Голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що українці знаходяться в ситуації недовіри до банківських систем. Він нагадав, що за даними НБУ українці перерахували з Польщі до України 3,2 - 3,5 млрд доларів, але через легальні канали пройшло лише 10% цієї суми.

Він не виключає, що решта 90% могли до України і не потрапити, бо за 2017 рік, за його словами, народилось 1560 українців, а лише за п'ять перших днів травня у одній Варшаві зареєстровано 60 новонароджених українців.

Намагання "відпустити" українців за кордон задля того, аби вони надсилали до країни валюту, не враховує іншого питання - хто буде працювати в Україні?

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Иванов Петр
Иванов Петр
"кто будет работать в Украине?"- Что значит кто? Очереди поляков, немцев, французов и т.д стоят в желая мыть унитазы в "великой хохляндии".
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