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''Хрущовки'' хочуть реконструювати: готують новий закон

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Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе розповів про друге життя українських "хрущовок".

Уряд пропонує дозволити реконструкцію житлових будинків за згоди 75% мешканців замість 100%. Зараз реконструкція будинку неможлива, якщо хоча б один із його мешканців блокує це процес. І саме це, на думку Лева Парцхаладзе стало головною перепоною на шляху реконструкції застарілого житлового фонду. Він зазначив, що сьогодні в Україні близько 80% застарілого житла, яке потребує реконструкції. Цей відсоток щороку збільшується, і якщо терміново не почати вживати заходів, то дуже скоро ми матимемо великі проблеми, додав він.

Цифру 75% обрали, для того щоб не було розмов про недостатню кількість голосів на підтримку реконструкції, адже на думку заступника міністра 75% є числом кваліфікаційної більшості, яке переконує у наявності більшості голосів на підтримку того чи іншого питання.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Лев Парцхаладзе
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