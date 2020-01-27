Холокост у соцмережах: як світові блогери долучаються до висвітлення трагедії єврейського народу

За 80 років, від початку тотального знищення єврейського народу гітлерівськими посіпаками, кожне покоління, отримуючи знання про те, що відбулося, переживало цю трагедію знову і знову.

І коли історики і документалісти викладали інформацію про цю жахливу трагедію жорстко і сухо, то у кожного покоління знаходились очевидці, які не завжди лишалися живі, доносили правду про найчорніші часи Європи. Від Анни Франк до Єви Мозес.

Проте, не варто забувати про те, що сьогодні є багато публічних осіб, які мають силу-силенну підписників у соцмережах, які і доносять свої враження від побаченого на власні очі у меморіальних комплексах, і діляться, не приховуючи жодних своїх емоцій.

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