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Холодно: стало відомо, коли Вакарчук оголосить про участь у президентських виборах

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Музикант вирішив балотуватися на президентських виборах, але дату оголошення цього тримають в секреті. У вересні відбулася закрита зустріч з послами Великої сімки і Євросоюзу, де музикант нібито пообіцяв дипломатам піти на вибори.

"Це буде схоже на відкриття шампанського: шумно і несподівано", - передрікає знайомий з Вакарчуком політик.

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