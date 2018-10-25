Холодно: стало відомо, коли Вакарчук оголосить про участь у президентських виборах

Музикант вирішив балотуватися на президентських виборах, але дату оголошення цього тримають в секреті. У вересні відбулася закрита зустріч з послами Великої сімки і Євросоюзу, де музикант нібито пообіцяв дипломатам піти на вибори.

"Це буде схоже на відкриття шампанського: шумно і несподівано", - передрікає знайомий з Вакарчуком політик.