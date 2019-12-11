Холодно, але без снігу: прогноз погоди в Україні на 12 грудня від ObozTV
Температура повітря в Україні відчутно знизиться, але сильних морозів не очікується. Крім того, переважатиме сонячна і суха погода.
ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 12 грудня.
На заході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +6, вночі -1 градус.
Північ – ясно та сухо. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.
На сході безхмарне небо, без опадів. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -2.
На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +5 градусів, уночі 0.
Центральним областям обіцяють погожий день. Повітря протягом дня прогріється до +2, вночі термометри покажуть -2 градуси.
У Києві за прогнозом ясно та сухо. Денний максимум 0, нічний мінімум -1 градус.
Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що вже скоро прийде чергова хвиля потепління. А 12 грудня, попередила вона, очікується поривчастий вітер і подекуди тумани.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".