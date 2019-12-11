Холодно, але без снігу: прогноз погоди в Україні на 12 грудня від ObozTV

Температура повітря в Україні відчутно знизиться, але сильних морозів не очікується. Крім того, переважатиме сонячна і суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 12 грудня.

На заході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +6, вночі -1 градус.

Північ – ясно та сухо. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

На сході безхмарне небо, без опадів. Максимум денної температури +1 градус, вночі на термометрах -2.

На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря вдень +5 градусів, уночі 0.

Центральним областям обіцяють погожий день. Повітря протягом дня прогріється до +2, вночі термометри покажуть -2 градуси.

У Києві за прогнозом ясно та сухо. Денний максимум 0, нічний мінімум -1 градус.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що вже скоро прийде чергова хвиля потепління. А 12 грудня, попередила вона, очікується поривчастий вітер і подекуди тумани.

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