Хоче мати вплив на Донбасі і позбутися санкцій: експерт розкрив плани Путіна

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV прокоментував ефективність перемовин у нормандському форматі.

"В РФ сподівались, що прийде новий президент без досвіду, і йому вдастся нав'язати свою позицію. Зрозуміло, що нова команда, яка розпочала ці переговори з РФ, ну, вони дуже швидко зрозуміли, який план РФ. Він дуже простий: повернути ці землі, щоб вони були максимально підконтрольні РФ і щоб з РФ зняли всі санкції. РФ хоче, що всі незаконні угрупування залишались на окупованих землях. Сепаратисти не хочуть покидати ці землі, вони хочуть, щоб ті збройні угрупування, які вони створили, стали народною міліцією", - заявив Каракуц.

"Останні призначення радників в РНБО, пана Сивохо зокрема, свідчать про те, що ми маємо максимально впливати в гуманітарній царині на населення окупованого Донбасу, витягати людей, почати платити їм пенсії і максимально залучати їх до українського порядку денного", - зазначив експерт.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!