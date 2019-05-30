Хлібне ''Межигір'я''

Величезний будинок, власний водограй, зоопарк, безліч фонтанів і мармурових скульптур. Управляти таким маєтком у 140 гектарів - охочих не бракує. Але переможець тільки один.

Відтак, намір керувати резиденцією мали троє претендентів. Громадська організація "Межигір’я", яка управляла нею більше 5 років, приватний підприємець без стратегії розвитку і маловідома компанія S-COMPANY. Останню представники тендерної комісії швидко і без вагань обрали після 4 годинного засідання.

S-COMPANY існує з 2015 року. Її директор - колишній помічник нардепа Євгена Мураєва – Олексій Вороненко. Чим займалася компанія досі – її представники так і не пояснили. Однак розповіли про плани щодо подальшого благоустрою.

"Ми дуже хотіли би бачити там, наприклад, майданчики з їжею. Також ми розглядали роботи з благодійними фондами, тому що там дуже багата територія. Люди там відпочивають, але нічого не проісходить. Важливіше для нашої команди – це соціальна місія", — говорить представниця S-COMPANY Анна Герман.

Як відбуватиметься передача резиденції новим управителям – поки невідомо. У законі ця процедура не прописана. Організація, яка опікувала резиденцію більше 5 років, з таким рішенням миритися не збирається. Нинішній комендант Межигір'я зазначив, що ладні йти навіть до суду.

"Перш за все нас, мене, як громадянина України цікавить, щоб не дай бог постраждали жодні люди. Не має значення, чи це тітушки, чи це не тітушки. Щоб не постраждали жодні люди. І в правовому полі рухатись дальше", — зазначив комендант "Межигір‘я" Денис Тарахкотелик.

Загалом, резиденцію Межигір'я відвідують сотні людей щотижня. Білет на територію коштує від 50 до 120 гривень. За певні кошти відвідувачам проводять екскурсії. За гроші люди можуть придбати навіть сільськогосподарську продукцію від мешканців зоопарку екс – президента Януковича. Та попри такі прибутки комендант запевняє, що грошей на утримання не вистачає.

"В літній період, звичайно, багато. В районі 5,5 млн грн. За рік приблизно 32 млн гривень це суто на утримання Межигір'я", — говорить Денис Тарахкотелик.

Варто зазначити, що безкоштовно тут проходять реабілітацію учасники бойових дій АТО, а також діти із певними вадами. Словом, представники S-COMPANY також виявили намір продовжувати таку діяльність і значно її розширити.

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