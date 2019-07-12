Хімічна кастрація педофілів: адвокат вказав на лазівку уникнення покарання

Адвокат Сергій Войченко пояснив, хто не понесе покарання за законом про хімічну кастрацію педофілів навіть після того, як його провина буде доведена в суді.

Він зазначив, що до людей, які визнані судом неосудними, цей вид покарання не застосовуватиметься, що передбачено в самій санкції статті. Водночас, він наголосив, що після того, як у статті виникла додаткова санкція із зазначенням хімічної кастрації, виникла певна проблема. За його словами, частину 4 ст. 152 цього закону говорить про "позбавлення волі на термін від 10 до 15 років", депутати доповнили її словами "з примусовою хімічною кастрацією".

Таким чином ця стаття із зазначенням хімічної кастрації стала єдиною. А після того, як буде визначено, що психічно хвора людина є неосудною, то і додаткова міра покарання до нього застосовуватись не може, через те, що для цього має бути вирок суду.

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