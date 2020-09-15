Хасиди можуть прориватися в Україну в нових місцях – Держприкордонслужба

Напружена ситуація, що склалася на пункті пропуску "Нові Яриловичі" поблизу державного кордону з Білоруссю, де велика група хасидів намагається потрапити на територію України, може повторитися і на інших пунктах пропуску.

Станом на вечір 15 вересня на території Білорусі поблизу державного кордону України перебуває близько 700 осіб, проте, ситуація залишається контрольованою. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба має достатню кількість сил і засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, не допустити порушення режиму пунктів пропуску", – наголосив він. І додав, що прикордонники діють у тісній співпраці з представниками інших правоохоронних структур – Нацгвардією і Нацполіцією.

В Держприкордонслужбі додали, що для забезпечення паломників-хасидів водою і їжею залучені волонтерські організації. Відомство підтримує контакт з білоруською стороною, зокрема, роз’яснюють обмеження, що діють в Україні щодо перетину кордону іноземними громадянами.

Як писав OBOZREVATEL:

Понад тисячу хасидів прибули 14 вересня до українсько-білоруського кордону в пункт пропуску "Нові Яриловичі", щоб потрапити на святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

Станом на 16:30 вівторка, 15 вересня, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишалася напруженою. Кілька сотень людей заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України та Білорусі.

Через спробу прориву хасидів Україна стягнула на кордон із Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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