Гурт "The Doox" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" ч.1

Гурт "The Doox" завітали до прямого етеру ObozTV і зіграли декілька своїх пісень наживо у програмі "Бурчук Live".

Вони відповіли на питання ведучих та розповіли про концерти за межами України.

"Влітку ми були в Нью-Йорку, грали там для діток Спілки Молоді України. Вони живуть на різних континентах і раз на рік вони з'їжджаються, збираються разом і виховують діток на українському патріотизмі. Для них грають українські гурти. Крім пісень вони цікавляться нашою ситуацією в Україні. Вони, звісно ж як і всі, піддаються впливам міфів зі ЗМІ і інколи нам доводилось розповідати їм реальну ситуацію в Україні про той самий Донбас, про розведення військ, про наслідки, до яких це може призвести", - розповів один з вокалістів гурту.

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