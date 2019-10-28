Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live" ч.2

Гурт "OTorvald" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

У прямому етері ObozTV вони зіграли пісні зі свого нового альбому та розповіли про два найближчі тури, які спрямовані на презентацію цього альбому.

Фонтмен гурту Євген Галич розповів про історію виникнення хештегу #нашілюдивсюди та про те, що він вже давно став самостійним хештегом, який ористувачі соцмереж використовують не лише для позначення творчості гурту.

Він також зазначив, що гурт повернувся до свого фірмового рокенрольного звуку, тому що їм комфортніше звучати саме так.

"Ми про бували робити вилизаний поп-рок, типу "Антитіла", "Hardkiss" або "Без Обмежень", але у нас так не виходить, ми хочемо бути собою і грати рокенрол", - заявив Євген Галич.

Початок інтерв'ю дивіться тут.

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