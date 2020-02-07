Гурт "НАДИХАЙ" стали гостями прямого етеру ObozTV
Гурт "НАДИХАЙ" стали гостями прямого етеру ObozTV.
Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської, розповіли про творчі плани на майбутнє та виконали декілька своїх пісень.
"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук - це мій друг дитинства", - несподівано зізнався один з учасників гурту.
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