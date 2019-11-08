Гурт "Mountain Breeze" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Гурт "Mountain Breeze" стали гостями прямого етеру ObozTV, вони завітали до інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Група вже засвітилася на українському телебаченні, і раніше працював з Андрієм Данилком як з продюсером. Зізналися, що вже не співпрацюють, проте розійшлися з продюсером миром.

"Після Х-фактору історія наставника та підлеглих продовжилась. Андрій він став нас продюсувати. Він нам дуже допоміг. Перший альбом з ним зробили, виступів дуже багато, потім ми стали сильніші і відправились у сольне плавання", - заявив фронтмен гурту.

Музиканти розповіли, що вони нещодавно повернулись з туру Кореєю та виконали кільки пісень у прямому етері ObozTV.

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