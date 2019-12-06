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6 грудня • оновлено в 18:27
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Гурт Detach стали гостями прямого етеру ObozTV

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Гурт Detach стали гостями прямого етеру ObozTV

Гурт виконав декілька своїх пісень наживо в акустичному звучанні.

Також музиканти розповіли про історію свого музичного проекту та плани на майбутнє.

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