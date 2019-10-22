Гумор стає найбільшою зброєю у політиці: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV прокоментував скандал із жартами "Кварталу 95" щодо пожежі у будинку пані Гонтаревої.

Свереда відповів кількома фразами англійською мовою, ніби два іноземці обговорюють можливість інвестиції в Україну, і один з них відмовляється інвестувати через те, що українці змінили слова в народній пісні і тепер співають "горів будинок" замість "горіло дерево".

"Ми деколи думаємо, що ми є центром Землі. Ну візьміть для прикладу європейських гумористів, французський журнал, який показував, як діти випадають з літака, або карикатури на пророка Мухаммеда. Є англійських багато гумористів, фінських, шведських. Сучасна політика вже не базується більше на ідеологіях, вона базується на нейропсихології. Гумор стає найбільшою зброєю", - заявив Свереда.

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