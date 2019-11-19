Грузинський досвід земельної реформи: поради фінансиста
Фінансист Василь Горбаль у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Він прокоментував прийняття закону про ринок землі в Україні.
"У нас вже працюють агрохолдинги з іноземними власниками, які працюють поки що збитково, працюють із надією, що ринок землі запрацює, і вони також будуть допущені до цього ринку", - заявив Горбаль.
На думку фінансиста, ринок землі, який буде доступний іноземцям дасть щонайменше 5% приросту до ВВП.
"Початковий рівень цін на ринку України буде значно нижчий, ніж в Європі. Буде спекулятивний інтерес. Я виступаю проти таких гарячих інвестицій. Більш коректною є статистика прямих іноземних інвестицій", - заявив Горбаль.
Він нагадав про досвід земельної реформи в Грузії і назвав конкретні кроки, які має здійснити українська влада на цьому шляху.
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