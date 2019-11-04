Група "The Doox" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" ч.2

Гурт "The Doox" завітали до прямого етеру ObozTV і зіграли декілька своїх пісень наживо у програмі "Бурчук Live".

Вони відповіли на питання ведучих та розповіли про концерти за межами України

Також вони розповіли, як пишуть музику до своїх пісень.

"Ми освіжуємо новим звучанням те, що було колись. Це надзвичайна відповідальність. У мене мурашки по шкірі, коли ми розбираємо нові пісні. Я сама з Карпат, і для мене це все дуже близько. Їхні переживання, сакральність тих часів. Нам дуже цікаво торкатися цього і оновлювати ті пісні", - розповіла одна з вокалісток гурту.

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