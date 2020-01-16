Група "АВІАТОР" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Гурт "АВІАТОР" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Музиканти виконали декілька власних пісень та розповіли про творчі плани на майбутнє.

"Першою піснею буде "Небо на двох". Коли я її написав, нас було ще троє. Ми призентували її в літаку на висоті декількох тисяч метрів, це досить цікава історія, але вже потім, коли ми дійшли до етапу студії та кліпу Ігор вирішив, що... Небо на двох, так небо на двох", - заявив один із учасників гурту.

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