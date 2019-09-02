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2 вересня • оновлено в 14:30
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Гривня продовжуватиме стабілізуватись: прогноз економіста

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Економіст Євген Невмержицький прокоментував курси валют в Україні та дав прогнози щодо позиції національної валюти України у вересні цього року.

Він висловив сподівання на те, що гривня продовжить стабілізуватися на валютному ринку. Економіст заявив, що усі виплати, які лягли на плечі України цього року, не вплинули на стабільність національної валюти. Невмержицький не бачить підстав для того, щоб гривня девальвувала у найближчому майбутньому. Він переконаний, що гривня продовжуватиме стабілізуватись, в першу чергу, через те, що резервів для сплати міжнародних забов'язань в Україні зараз більш ніж достатній.

Невмержицький зазначив, що гривня не досягне бюджетного рівня 29,4 грн за долар, тому що бюджет приймався попередньою владою, яка вела іншу бюджетну політику. Певним чином, за словами Невмержицького ця політика частково ще продовжується, але все одно той рівень курсу гривні, який був закладений до бюджету, на думку Невмержицького, не є економічно обґрунтованим.

За словами експерта, головна проблема курсу гривні - це дуже висока облікова ставка Національного Банку України. Це означає, що наша економіка стагнує, адже із такою високою обліковою ставкою економіку розвивати просто неможливо, додав Невмержицький.

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Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція арешт Фірташа
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Євген Невмержицький
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