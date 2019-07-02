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Гранату знайшли на звалищі: в нацполіціі розповіли подробиці підриву дітей

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Речниця ГУНП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що гранату, яка вибухнула на дитячому майданчику в селі Пашена Балка під Дніпром, діти знайшли на сміттєзвалищі.

Це, за її словами, повідомили самі постраждалі діти, які знаходяться вже в контактному стані у лікарні та наголосила, що зараз першочерговими слідчими діями є встановлення того, як боєприпас виявився в селищі і чи дійсно діти знайшли його на звалищі.

Як зазначила речниця, фрагменти направлені на експертизу. За попередніми висновками вибохотехніка, який здійснював огляд місця події, це граната для підствольного гранатомета ВОГ-25П. Проте остаточно говорити про те, який це був боєприпас, можна буде говорити вже після експертизи.

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