Гральний бізнес обов'язково потрібно легалізувати: експертка з оподаткування

Віце-президент Асоціації платників податків Олена Хотенко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала зміни до законодавства, яке регулює гральний бізнес в Україні. Новий документ передбачає ліцензування азартних ігор.Законодавча ініціатива також пропонує високі штрафи за порушення.

"Я за те, що, у будь-якому випадку, держава має регулювати цей ринок. Він є дуже великим, і існував багато років попри заборону проведення ігрової діяльності. Це був колосальний ресурс із доходами понад 1 млн гривень на місяць і близько 10 000 залів. Тобто уявіть, який ресурс був в тіні. А що таке тіньовий бізнес? Це і відсутність податків, це і криміналітет, це окрім того і залежні люди, а держава робила вигляд, що їх немає. Тобто легалізація обов'язково має бути, тому що цей ринок вже існує", - заявила Хотенко.

Експертка також розповіла про ризики та перешкоди на шляху до легалізації казино та інших закладів в Україні.

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