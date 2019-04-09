Горе-винищувач Путіна відправлять до Криму

Перші хвалені російські винищувачі Су-57 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексувати Крим).

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони РФ. Ще один претендент – 1-я змішана авіаційна дивізія (краснодарський Кримськ).

Американські журналісти, які порівнювали новітню російську розробку, робота над яким була розпочата ще в 2002 році, відзначили, що хоча їх F-35 може поступатися старим реактивних винищувачів по кинематическим характеристикам, він має більшу скритністю, ніж Су-57, більш-менш готовий до експорту і оснащений високотехнологічними датчиками і комп'ютерними системами.

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