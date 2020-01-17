Гончарук подав у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту.

Згідно із законом, рішення про відставку Кабміну ухвалює виключно Верховна Рада.

Саме тому жест Гончарука варто розглядати як спробу зіграти на випередження і зберегти за собою крісло глави уряду. Раніше таку тактику із Зеленським використовував глава Офісу президента Андрій Богдан.

Яка ситуація в команді Зе, чому хоче піти Гончарук і що буде далі – у матеріалі OBOZREVATEL.

Про це глава уряду повідомив у п'ятницю, 17 січня, на сторінці у Facebook. Прем'єр зазначив, що написав заяву, аби "виключити будь-які сумніви щодо поваги до президента" після скандалу із записами розмов нібито з керівництвом Національного банку та чиновниками Міністерства фінансів.

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви щодо нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення до парламенту", – заявив Гончарук.

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