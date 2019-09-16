Гончарук не розуміється на процесі бюджетування: економіст

Економіст Віктор Скаршевський прокоментував новини про проект бюджету України 2020.

Він заявив, що тези щодо бюджету 2020, про який зараз йде мова, повторюють основні тези бюджетної резолюції, яку Мінфін розробив ще у травні 2019 року. Усі цифри, наприклад щодо зменшення дефіциту бюджету, всі доходи та витрати, усе повністю, все це було ще в травні зафіксовано колишнім Міністерством фінансів та Оксаною Маркаровою, зазначив Скаршевський.

Витрати, про які йдеться стосовно покращення доріг в Україні, так це було затверджено ще у квітні урядом Гройсмана, додав він. І на 2020 рік там стояла точнісінко така сама сума. Те ж саме стосується і приватизації, там стоїть та сама цифра, що у травневому проекті бюджету.

Скаршевський також заявив, що прем'єр-міністр України не розбирається у тому, як формується бюджетна політика в Україні і не розуміється у процесах бюджетування держави. Такий висновок він зробив на основі заяв Гончарука із приводу того, що бюджет 2020 є останнім, який приймається на рік. Усі наступні проекти бюджетів Гончарук обіцяє приймати на три роки.

А це повністю суперечить конституції України та практиці усіх європейських країн, де всі бюджети подаються та приймаються на один рік. заявив Скаршевський.

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