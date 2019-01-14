Годинничок цокає: чи встигне Україна провести вибори президента до кінця світу

У 1947 році проект журналу Чиказького університету "Бюлетень вчених-атомників" запустив так званий Годинник Судного дня, або Годинники кінця світу. Таким чином символізується напруженість міжнародної обстановки і прогрес, який досягла людство в розвитку ядерного озброєння. Відзначається, що опівночі на годиннику символізує момент ядерного катаклізму, тобто гіпотетичного військового конфлікту між державами, які володіють ядерною зброєю.

У 2018 році через кліматичних змін, що тривають ядерних випробувань в Північній Кореї, зростання напруженості в світі Годинники кінця світу зупинилися на позначці 23:58 яка є найближчою до півночі положенням стрілок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся