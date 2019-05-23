Глас народу: глядачі Бурчук Live висловлюються ''за'' і ''проти'' відставки Зеленського

Обговорення новини про електронну петиції, которея була створена на сайті президента України 22 травня за відставку Володимира Зеленського, викликала шквал дзвінків в ефір програми Бурчук Live.

Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали понад 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся