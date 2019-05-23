Глас народу: глядачі Бурчук Live висловлюються ''за'' і ''проти'' відставки Зеленського

Глас народу: глядачі Бурчук Live висловлюються ''за'' і ''проти'' відставки Зеленського119Читати матеріал російською
Обговорення новини про електронну петиції, которея була створена на сайті президента України 22 травня за відставку Володимира Зеленського, викликала шквал дзвінків в ефір програми Бурчук Live.
Станом на 15:13 четверга, 23 травня, її підписали понад 25 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.
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