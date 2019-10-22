Гладковського відпустили на волю

Гладковського відпустили на волю97 Читати матеріал російською
За колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського, якого затримали 17 жовтня в аеропорту Бориспіль, внесли 10 мільйонів гривень застави.
Про це заявив його адвокат Руслан Волинець. Кошти перерахувала сім'я підозрюваного. За інформацією видання "Українська правда", Гладковський вийшов на свободу близько 15:30 21 жовтня.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня або ж внесення понад 10 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета обрав Вищий антикорупційний суд у суботу.
Зазначимо, що суму застави було зменшено вдесятеро — до аналогічної суми збитків, котру, за версією слідства, завдав державі Олег Гладковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 року Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
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