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22 жовтня • оновлено в 19:06
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Гладковського відпустили на волю

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За колишнього заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського, якого затримали 17 жовтня в аеропорту Бориспіль, внесли 10 мільйонів гривень застави.

Про це заявив його адвокат Руслан Волинець. Кошти перерахувала сім'я підозрюваного. За інформацією видання "Українська правда", Гладковський вийшов на свободу близько 15:30 21 жовтня.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 грудня або ж внесення понад 10 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета обрав Вищий антикорупційний суд у суботу.

Зазначимо, що суму застави було зменшено вдесятеро — до аналогічної суми збитків, котру, за версією слідства, завдав державі Олег Гладковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

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