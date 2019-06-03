Гість програми проект Jonathan livingston (Masterskaya)36Читати матеріал російською
Гості програми Бурчук Live презентували свій новий альбом "Хто Я?" про самотність, порожнечу і втоми, до якого увійшли п'ять пісень, тематика яких витримана в єдиному ключі і зводиться до осмислення шляху дорослішання особистості. Тут відчуття самотності і внутрішнього спустошення тісно переплетені з одкровеннями про позбавлення від ілюзій щодо власного "Я".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані