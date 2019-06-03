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Гість програми проект Jonathan livingston (Masterskaya)

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Гості програми Бурчук Live презентували свій новий альбом "Хто Я?" про самотність, порожнечу і втоми, до якого увійшли п'ять пісень, тематика яких витримана в єдиному ключі і зводиться до осмислення шляху дорослішання особистості. Тут відчуття самотності і внутрішнього спустошення тісно переплетені з одкровеннями про позбавлення від ілюзій щодо власного "Я".

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