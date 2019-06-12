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Гиркин заговорил о перевороте в России

1.3тЧитати матеріал російською

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

Предпосылки к этому он увидел в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандистского канала "Рой-ТВ".

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