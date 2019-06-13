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Гібридна депортація кримських татар: активіст розкрив сенс репресій Кремля проти корінного народу Криму

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Журналіст, кримськотатарський активіст Айдер Муждабаев заявив, що метою репресій російської окупаційної влади проти кримських татар в Криму є примус корінних жителів півострова до того, щоб вони покинули свою батьківщину.

За його словами, ця мета не змінювалася, починаючи з часів першої анексії 1783 року. Він підкреслив, що російська окупаційна влада займається цим методично і знижує відсоток кримськотатарського населення на півострові.

Він зазначив, що сьогодні для залякування корінного населення, вони оголошуються терористами не маючи ні доказів, ні знарядь для терору, в якому вони звинувачуються і нагадав, що така ж тактика, по оголошенню звинувачень в тероризмі, була використана проти українського режисера Олега Сенцова.

Використання статті "тероризм", за словами журналіста, дуже зручна для окупантів, так як передбачає дуже великі терміни ув'язнення і є сигналом всім іншим кримським татарам про те, що це місце для них небезпечне і найкращим рішенням буде від'їзд.

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