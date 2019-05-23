Геращенко потрапила в скандал в сесійній залі Верховної Ради

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко потрапила в скандальну ситуацію з прикрасами в залі парламенту.

Її під час виступу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко журналісти "НАШ.Максі-ТВ" зняли за приміркою браслета. Для цього нардеп із колегою пройшла за колону.

Крім того, журналісти "УП" запідозрили, що прикраси на шиї Геращенко належать легендарному бренду Van Cleef&Arpels, який коштує 10 тисяч доларів. Нардеп одразу ж спростувала цю інформацію у Facebook.

"Це неправда. Спеціально для вас роблю фото свого срібного ланцюжка. Завтра вранці я передам цей ланцюжок у вашу редакцію. Дарую його вашому фотографу й пропоную редакції зробити благодійний внесок — стільки, у скільки оціните мою біжутерію, у фонд "Таблеточки", для допомоги дітям, які борються із раком", — написала вона.

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