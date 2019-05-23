ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Геращенко потрапила в скандал в сесійній залі Верховної Ради

2.5тЧитати матеріал російською

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко потрапила в скандальну ситуацію з прикрасами в залі парламенту.

Її під час виступу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко журналісти "НАШ.Максі-ТВ" зняли за приміркою браслета. Для цього нардеп із колегою пройшла за колону.

Крім того, журналісти "УП" запідозрили, що прикраси на шиї Геращенко належать легендарному бренду Van Cleef&Arpels, який коштує 10 тисяч доларів. Нардеп одразу ж спростувала цю інформацію у Facebook.

"Це неправда. Спеціально для вас роблю фото свого срібного ланцюжка. Завтра вранці я передам цей ланцюжок у вашу редакцію. Дарую його вашому фотографу й пропоную редакції зробити благодійний внесок — стільки, у скільки оціните мою біжутерію, у фонд "Таблеточки", для допомоги дітям, які борються із раком", — написала вона.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини