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Гепатит - як не захворіти: поради лікаря

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Сімейний лікар Владислав Ващенко порадив як не захворіти на гепатит.

Майже півтора мільйони людей хворіють на гепатит в Україні. Ця хвороба протікає майже безсимптомно та рідко має різку виражену форму. Лікар зазначив, що найбільшою проблемою є відсутність профілактики в Україні, тому хворі часто звертаються вже у дуже поганому стані, коли симптоми проявляються виражено. За словами Ващенка, сьогодні є можливість зробити аналізи на наявність гепатиту у свого сімейного лікаря. Він додав, що така процедура не є витратною, але допоможе точно визначити, чи присутня хвороба в організмі. У зоні ризику, за словами експерта, знаходяться всі, хто відвідував, наприклад, манікюрні салони або стоматологів.

Допомогти захистити себе та дітей, за словами Ващенка, допомагають вакцини.

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Владислав Ващенко
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