Генпрокурор Рябошапка попередив Коломойського

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка попередив бізнесмена Ігоря Коломойського, що Генпрокуратура розслідуватиме провадження проти будь-кого, хто порушив закон.

Про це він заявив в інтерв'ю Kyiv Post. Рябошапка також зазначив, що це буде стосуватися і іншого олігарха – Ріната Ахметова.

"У цій країні немає жодної недоторканної особи. Ми маємо дуже сильну підтримку з боку президента та парламенту. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він вчинив злочин, і є докази цього", – сказав Рябошапка.

За словами генпрокурора, існує політична воля для розкриття найбільших злочинів, але "не варто очікувати дива". Генпрокуратура не винесе підозри олігархам вже зараз.

"У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент — професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі. Ми розбудовуємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратури зараз дуже низький", — заявив Рябошапка.

"Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні", – сказав Рябошапка відповідаючи на питання журналіста - чи може громадськість очікувати, що Коломойського чи когось з йому подібних олігархів буде притягнуто до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам ПриватБанку 5,5 мільярда доларів.

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