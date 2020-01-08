Генерал ЗСУ не відкидає версію атаки на український літак в Ірані

Військовий експерт Ігор Романенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, що могло стати причиною аварії українського літака в Ірані.

"По перше, я хочу висловити співчуття усім сім'ям, які причетні до цього, бо це трагедія і не лише українська. Дійсно, по тому, що відомо, висота була невелика, але до закінчення розслідування, до аналізу чорної скриньки. яку вже знайшли, на мій погляд категоричні висновки робити не потрібно. Тут був зліт, що є небезпекою. але висоту більше 2 кілометрів літак набрав, що є вже відносно безпечною висотою. Але як доктор технічних наук зазначу, що відмітати версію, що техніка дала збій, не можна. Літак відносно новий, що знижує таку вірогідність, проте вона є", - заявив Романко.

Він також зазначив, що розглядає цю катастрофу у контексті напруженої протистояння, що відбувається в Ірані. Адже напередодні іранські сили застосовували ракети земля-земля проти американського посольства у цій країні.

"Оскільки йде нарощування цього конфлікту, то може розглядатись і версія із застосуванням зброї проти українського літака", - заявив Романенко.

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