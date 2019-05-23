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Газові переговори з Росією: експерт назвав три сценарії

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Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що першим і головним пунктом переговорів з Росією щодо нового контракту з транзиту газу, Україна має наполягати на законтрактованому об'єму транзиту російського газу через свою територію.

Він передбачає, що в ньому не буде 10-15 млрд куб. метрів газу, про що публічно заявляла російська сторона. За його словами, це нереалістичні цифри за будь-яких сценаріїв, тому що навіть за песимістичного сценарію мова може йти про 30 млрд куб. метрів. За іншим, оптимістичним, такі обсяги можуть сягнути і цифри у 80 млрд.

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