Газові переговори з Росією: експерт назвав три сценарії

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що першим і головним пунктом переговорів з Росією щодо нового контракту з транзиту газу, Україна має наполягати на законтрактованому об'єму транзиту російського газу через свою територію.

Він передбачає, що в ньому не буде 10-15 млрд куб. метрів газу, про що публічно заявляла російська сторона. За його словами, це нереалістичні цифри за будь-яких сценаріїв, тому що навіть за песимістичного сценарію мова може йти про 30 млрд куб. метрів. За іншим, оптимістичним, такі обсяги можуть сягнути і цифри у 80 млрд.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся