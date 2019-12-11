Творці опери-антиутопії GAZ стали гостями прямого етеру ObozTV
Композитор Ілля Розумейко та продюсер Ян Голуб стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Вони розповіли про міжнародний проект "GAZ", який Україна створює разом з іншими європейськими країнами.
"До нас звернулась американська режисерка і розповіла про круту легендарну виставу Леся Курбаса, яка ставилась рік тому, це була авангардна постановка за п'єсою німецького драматурга Георга Кайзера. Вона у свій час виграла дуже багато престижних премій у тому числі в Парижі та Нью-Йорку. Але Курбаса розстріляли, а партитура була втрачена. І у нашої американської колеги була ідея зробити реконструкцію", - розповів омпозитор Ілля Розумейко.
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