Гайтана народила доньку і представила свій перший кліп - ч.1

Співачка Гайтана завітала до прямого етеру ObozTV.

Вона стала гостею інфо-панк шоу "Бурчук LIVE", де представила свій новий хіт та розповіла про подробиці особистого життя.

"Мені здається, що це все позитивний настрій, навіть коли я буваю злючка, це буває дуже рідко. я дуже швидко все забуваю. Все швидко відпускаю. Мені простіше забути і не згадувати погані емоції, я швидко відволікаюсь на музику, на веселощі. Спорт також є невід'ємною частиною мого життя", - зізналася співачка.

Гайтана розповіла, чому якийсь час про неї не було нічого чути.

"Я народила донечку Ніколь, їй вже два роки і п'ять місяців. Я дозволила собі зробити таку невеличку відпустку. Ніколь обожнює співати та танцювати, навіть коли телефон просто дзвонить. Після народження дитини це мій перший кліп", - зазначила співачка.

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