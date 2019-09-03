Фраза про те, що народ вноситиме законопроекти, нічого не означає: юристка

Керівник проектів з питань конституційного права центру політико-правових реформ Юлія Кириченко прокоментувала ініціативу щодо надання народу права на внесення законопроектів.

Експертка заявила, що народ україни не був обмеженим у питанні подання законопроектів, оскільки народні депутати є представниками народу в законодавчому органі влади України. І українці, за словами Кириченко, вже багато років мають право обирати тих депутатів, які, на їх думку, будуть якісніше писати законопроекти. Тобто, за словами експертки, в Конституції України закріплено, що народ України делегує або доручає функцію написання та прийняття законопроектів народним депутатам України. Тому фраза, про те, що право вносити законопроекти тепер отримає народ України, на думку Кириченко, нічого не означає.

Експертка зазначила, що відповіді на питання, як саме народ України буде реалізовувати задекламоване право на внесення законопроектів, у Конституції немає, тому Кириченко не бачить загроз у виникненні величезної кількості "спаму" у вигляді неякісних або нікому непотрібних законопроектів. Немає чіткого механізму, закріпленого на рівні Конституції, додала вона.

Проект по імпічменту експертка також назвала популізмом.

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