Форум у Давосі – це тусовка мультимільйонерів: економіст

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував міжнародний форум у Давосі, на який вирушила українська делегація.

"Перше, що хочу зазначити, що у зв'язку із форумом в Давосі всі зрозуміли, що у курсі валют є дивина, коли швейцарський франк коштує дорожче ніж той самий долар. Тобто, коли нам озвучують. що проживання у ці декілька днів коштує 15 тисяч франків, то ми розуміємо, що делегація. яка туді їде, вони можуть це дозволити. З іншого боку - це тусовка. Це просто тусовка найвищого ґатунку мультимільйонерів. Їм теж треба спілкуватися, треба десь тусуватися. Але важливо наголосити, що жодних важливих, принципових рішень під час таких заходів не відбувається", - заявив Гарбарук.

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