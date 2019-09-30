FOODOBOZ | Теплий салат зі спаржею

Теплі салати зараз популярні в усьому світі і користуються неабияким попитом.

Якщо декілька років тому цю страву готували здебільшого у ресторанах, то зараз надзвичайно багато господинь експериментують зі створенням такого типу страв у себе на кухні. І багатьом це вдається.

Потрібно лише трішки терпіння і, звісно, бажання створити теплий салат за певним рецептом.

Як правило, усі теплі салати у своєму складі мають або листя салату, або руколу, або салат Ромен чи Айсберг. Тобто практично кожен з них містить зелень та теплу м’ясну, рибну чи грибну частину.

Сьогодні ми пропонуємо вам створити легкий, але надзвичайно витончений та святковий салат зі спаржею.

В основі цієї страви лежить лише 4 інгредієнти, але кожен з них доповнює один одного, надає особливого смаку та запаху іншому. Усі разом вони становлять не просто естетичну, а й гастрономічну феєрію, яка не залишить байдужим навіть найвибагливішого гурмана.

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