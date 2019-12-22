FOODOBOZ | Тарталетки з сиром і слабосоленою сьомгою
Час приготування: 30 хв. | Кількість порцій: 12
Попередньо відварені та охолоджені яйця розрізаємо навпіл. Філе розрізаємо на смужки середньої товщини. Свіжий сир перетираємо з лимонним соком та меленим чорним перцем. Наповнюємо тарталетки сирною массою. Викладаємо рибу. Прикрашаємо зеленню та половинкою перепелиного яйця.
Інгредієнти:
Сир - 150 гр
Перепелині яйця - 6 шт.
Слабосолена червона риба – 150 гр.
Лимонний сік - 1 ст. л.
Пісочні тарталетки - 12 шт.
Мелений чорний перець - за смаком
Зелень – для декору
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