FOODOBOZ | Тарталетки з сиром і слабосоленою сьомгою

Час приготування: 30 хв. | Кількість порцій: 12

Попередньо відварені та охолоджені яйця розрізаємо навпіл. Філе розрізаємо на смужки середньої товщини. Свіжий сир перетираємо з лимонним соком та меленим чорним перцем. Наповнюємо тарталетки сирною массою. Викладаємо рибу. Прикрашаємо зеленню та половинкою перепелиного яйця.

Інгредієнти:

Сир - 150 гр

Перепелині яйця - 6 шт.

Слабосолена червона риба – 150 гр.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Пісочні тарталетки - 12 шт.

Мелений чорний перець - за смаком

Зелень – для декору

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