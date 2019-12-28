FOODOBOZ | Лаваш з начинкою з тунця

Час приготування – 20 хв

Кількість порцій – одна

Інгредієнти:

Лаваш – 1 шт.

Консервований тунець в маслі – 1 банка

Обезжирений йогурт (без цукру) – 1/3 склянки

Солодка гірчиця – 1 чайна ложка

Подрібнений хрін – 1 чайна ложка

Яйця – 2 шт.

Листя салату – 4 - 5 шт.

Свіжий огірок – 1 шт.

Сіль та перець – за смаком

Попередньо відварені та охолоджені яйця натираємо на дрібну тертку

Нарізаємо соломкою свіжий огірок

Змішуємо з хроном, гірчицею, йогуртом

Змащуємо лаваш

Рівномірно розподіляємо листя салату

Викладаємо консервований тунець

Розподіляємо шматочки огірка

Згортаємо лаваш, намагаємося згорнути максимально щільно

За бажанням можна розрізати рол на порційні шматочки

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