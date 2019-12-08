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8 грудня • оновлено в 09:56
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FOODOBOZ | Салат з язиком

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Приготувати салат з відвареним язиком зовсім не складно, проте потрібно страву красиво задекорувати.

Язик – це універсальний компонент, з якого можна приготувати заливне, салат, бутерброди чи канапки і багато іншого. Усі ці страви мають особливий смак завдяки головному інгредієнту.

Інгредієнти

Відварений язик - 150 г.

Солоні огірки - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Часник - 2 зуб.

Кінза - За смаком

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений - За смаком

Паприка мелена - За смаком

Рослинна олія - За смаком

Соєвий соус - За смаком

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FOOD OBOZ
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