FOODOBOZ | Салат з язиком
Приготувати салат з відвареним язиком зовсім не складно, проте потрібно страву красиво задекорувати.
Язик – це універсальний компонент, з якого можна приготувати заливне, салат, бутерброди чи канапки і багато іншого. Усі ці страви мають особливий смак завдяки головному інгредієнту.
Інгредієнти
Відварений язик - 150 г.
Солоні огірки - 1 шт.
Помідор - 1 шт.
Часник - 2 зуб.
Кінза - За смаком
Сіль - За смаком
Перець чорний мелений - За смаком
Паприка мелена - За смаком
Рослинна олія - За смаком
Соєвий соус - За смаком
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