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18 січня • оновлено в 07:25
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FOODOBOZ | Салат з яйцем, свіжою капустою та огірком

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Салат з яйцем, свіжою капустою та огірком

Час приготування – 20 хв

Кількість порцій - 3

Інгредієнти:

  1. Яйця - 3 шт

  2. Огірки - 2 шт

  3. Свіжа капуста - 1/4 качана

  4. Зелень петрушки

  5. Зелена цибуля

  6. Сметана

  7. Сіль за смаком

  • Дрібною соломкою шинкуємо капусту.

  • Солимо та розминаємо аби капуста пустила сік

  • Огірки нарізаємо тонкими напівкільцями

  • Яйця нарізаємо кубиками

  • Дрібно нарізаємо зелень петрушки і цибулі

  • Змішуємо інгредієнти

  • Додаємо сметану

  • Солимо за смаком

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FOOD OBOZ
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