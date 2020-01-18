FOODOBOZ | Салат з яйцем, свіжою капустою та огірком
Салат з яйцем, свіжою капустою та огірком
Час приготування – 20 хв
Кількість порцій - 3
Інгредієнти:
Яйця - 3 шт
Огірки - 2 шт
Свіжа капуста - 1/4 качана
Зелень петрушки
Сіль за смаком
Дрібною соломкою шинкуємо капусту.
Солимо та розминаємо аби капуста пустила сік
Огірки нарізаємо тонкими напівкільцями
Яйця нарізаємо кубиками
Дрібно нарізаємо зелень петрушки і цибулі
Змішуємо інгредієнти
Додаємо сметану
Солимо за смаком
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