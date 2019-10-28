FOODOBOZ | Салат з яблуком і крабовими паличками

FOODOBOZ | Салат з яблуком і крабовими паличками98 Читати матеріал російською
Хочете потішити своїх рідних смачним та оригінальним салатиком? Полюбляєте крабові палички? Тоді цей рецепт вам точно сподобається.
Готуємо смачний та унікальний салат з крабовими паличками та яблуком. Крім двох основних інгредієнтів нам ще знадобиться консервована кукурудза, а також варені яйця. Усі ці компоненти ми заправимо майонезом.
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