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28 жовтня • оновлено в 07:44
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FOODOBOZ | Салат з яблуком і крабовими паличками

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Хочете потішити своїх рідних смачним та оригінальним салатиком? Полюбляєте крабові палички? Тоді цей рецепт вам точно сподобається.

Готуємо смачний та унікальний салат з крабовими паличками та яблуком. Крім двох основних інгредієнтів нам ще знадобиться консервована кукурудза, а також варені яйця. Усі ці компоненти ми заправимо майонезом.

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Тема
FOOD OBOZ
Тег
салат
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