FOODOBOZ | Салат з сиром Моцарела

"Моцарела" - це надзвичайно ніжний, м’який, витончений на смак молодий сир. Зберігається він у сироватці. Страви з цим компонентом вирізняються особливою вишуканістю та досконалістю.

Ми хочемо запропонувати вам приготувати фантастично смачний салат з даним сиром. Спосіб приготування зовсім легенький, а страва вимагає мінімальної кількості інгредієнтів. Попри це салат вийде настільки апетитним, що зможе стати окрасою будь-якого святкового столу.

Інгредієнти

Салатний мікс - За смаком

Сир Моцарела - 1/2 шт.

Помідори "Чері" - 6 шт.

Сіль - За смаком

Оливкова олія - За смаком

Орегано - За смаком

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