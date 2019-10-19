FOODOBOZ | Салат з рисом і крабовими паличками

FOODOBOZ | Салат з рисом і крабовими паличками82 Читати матеріал російською
Крабові палички та варений рис – це досить поширене поєднання компонентів, яке часто стає основою великої кількості салатів.
Пропонуємо приготувати надзвичайно смачний, ситний, красивий та ароматний салат з використання крабових паличок, рису, свіжих огірків, консервованої кукурудзи, варених яєць та домашнього майонезу. Такий салат можна вживати і в будні, і в святкові дні.
Всього 5 простих і доступних інгредієнтів, зовсім небагато вашого вільного часу, гарний настрій і бажання творити і вуаля - фантастично смачна страва готова вражати ваших рідних.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы