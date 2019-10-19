FOODOBOZ | Салат з рисом і крабовими паличками

Крабові палички та варений рис – це досить поширене поєднання компонентів, яке часто стає основою великої кількості салатів.

Пропонуємо приготувати надзвичайно смачний, ситний, красивий та ароматний салат з використання крабових паличок, рису, свіжих огірків, консервованої кукурудзи, варених яєць та домашнього майонезу. Такий салат можна вживати і в будні, і в святкові дні.

Всього 5 простих і доступних інгредієнтів, зовсім небагато вашого вільного часу, гарний настрій і бажання творити і вуаля - фантастично смачна страва готова вражати ваших рідних.

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